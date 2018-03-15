Candice Swanepoel Instagram paylaşımlarından ne kadar kazanıyor?
Yabancı bir araştırma şirketinin verilerine göre Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, Instagram'da yaptığı her paylaşımdan 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyor. Ünlü mankenin Instagram'da 11.8 milyon takipçisi bulunuyor.
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1The Sun'da yer alan haberde dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel, her Instagram paylaşımından ciddi gelir elde ediyor.
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2Araştırma şirketi Bluebella'nın verilerine göre 29 yaşındaki manken, paylaştığı her fotoğraf başına 70 bin dolar kazanıyor.
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3Dünyanın en çok kazanan 8. mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden Swanepoel, Instagram'da 11.8 milyon takipçiye sahip.
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2003'ten aktif olarak mankenlik kariyerine devam eden ünlü manken 2010 yılında Victoria's Secret'a katılmış ve Melek olmuştu.
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5Royal Fantasy Bra adlı 10 milyon dolarlık sütyeni taşıyan birkaç mankenden biri olan isim, yıllardır Forbes'in en çok kazanan mankenler listsinde yer alıyor.
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6İşte Candice Swanepoel'un paylaşımlarından bazıları...
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