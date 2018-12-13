Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bebekleri hastaneye kaldırıldı
Futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın geçtiğimiz ağustos ayında dünyaya gelen bebekleri kalp ritminde bozukluk nedeniyle tedavi altına alındı.
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1Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın 4 aylık bebekleri yoğun bakıma kaldırıldı.
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22. Sayfa programının haberine göre; Erkin ile Ovalı'nın yeni doğan bebeği Mihran Ela'nın, kalp ritminde bozukluk olduğu için yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.
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Erkin bebeğinin dünyaya geldiği andan bir fotoğraf yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Hislerimin tarifi yok, kelimeler yetmiyor, dua ediyorum sadece. Sağlıklı, vicdanlı, adil, ülkene yararlı biri olman için.. Canım kızım bayramların en güzelisin. Bizi aile olarak seçtiğin için şanslıyız. İsteyen dileyen herkese nasip olsun dilerim, Allah seni ve tüm çocukları korusun"
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430 yaşındaki Erkin'in Asena Atalay'dan olan evliliğinden Çınar Erkin isimli bir oğlu da bulunuyor.