Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bebekleri hastaneye kaldırıldı

Erkin bebeğinin dünyaya geldiği andan bir fotoğraf yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Hislerimin tarifi yok, kelimeler yetmiyor, dua ediyorum sadece. Sağlıklı, vicdanlı, adil, ülkene yararlı biri olman için.. Canım kızım bayramların en güzelisin. Bizi aile olarak seçtiğin için şanslıyız. İsteyen dileyen herkese nasip olsun dilerim, Allah seni ve tüm çocukları korusun"

ŞÜKRAN OVALI'NIN DOĞUM FOTOĞRAFLARI