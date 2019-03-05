Caner Erkin'den nafaka açıklaması (Oğluna ve eski eşine ne kadar ödüyor?)

1 Geçtiğimiz günlerde futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar için eski eşi Asena Atalay’a açtığı velayet davasını kaybetmişti. Bu gelişme sonrası birçok nafaka iddiası ortaya atıldı. Yaşananların ardından Erkin Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.







2 Erkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Eski eşimle boşandığım ilk günden bu yana oğlum Çınar'ın iyiliği için hep sustum. Ancak suskunluğumun çocuğuma olan sevgimden kaynaklandığını anlamayan insanlar tarafından ben sustukça hakkımda kamuoyunda ve sevenlerim nezdinde gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. O nedenle son kez bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım."







3 "Oğlum Çınar'ın doğduğu günden bu yana tüm masraflarını karşıladım ve karşılamaya da devam ediyorum. Oğlumdan hiçbir zaman hiçbir şeyi esirgemedim."







4 "Ben boşandığım hanımefendinin tüm ailesine sahip çıktım. Bugün sahip oldukları maddi manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50.000 TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum."







5 "7 yaşında bir çocuk için ayda 50.000 TL nafakanın neden ve esasen kimin için istendiğinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bahsi geçen hanımefendiye aylık 10.000 TL nafaka ödemeye halen devam ediyorum."





