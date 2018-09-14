Caner Erkin'in oğlu Çınar'a kayyum atanacak (Asena'ya harcama denetimi)

Milli futbolcunun yakın çevresine, konuyla ilgili “Aldatılan bir adamım. İsteseydim çocuğumun velayetini en baştan alırdım ve beş kuruş da para vermezdim. Ancak velayeti alsaydım da hiçbir zaman oğlumu annesinden ayırmayı düşünmedim. Çünkü çocuğumun psikolojisini her şeyden çok düşünüyorum. Onun bu çirkin hikâyenin içinde olmasını hiç istemiyorum” dediği ortaya çıkmıştı.

“Hayatım boyunca paraya değer vermedim. Kaldı ki, parayı oğlumdan mı esirgeyeceğim? Çocuğumun bütün ihtiyaçlarını zaten karşılıyorum” diyen Erkin’in, “Sadece yıllık okul masrafları 50 bin TL ve bu rakam her sene artarak devam edecek. Ben oğlumun annesine her ay nafaka hariç sırf harcaması için ayrıca 10 bin TL para ödüyorum ve bu parayı da ona ömür boyu vereceğim ama o hala oğlumu para için kullanıyor” demişti.

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“Ben ona zaten fazla fazla para öderken nasıl bir anne ki çocuğunu daha çok para için kullanıyor? Onun bu çirkin isteklerinden fenalık geldi. Bu evlilik benim yaptığım bir yanlıştı ama ortada bir çocuk var” diyen futbolcu, “Oğlumu görmeme bile engel oluyor. Özellikle benim maç ya da antrenman günlerime görüşmeleri denk getirmeye çalışıyor. Oğlumun psikolojisi etkilenmesin diye davaya yayın yasağı aldırmak istedim ama o buna karşı çıktığı için kararı çıkarttıramadım. Sürekli haber olmak işine geliyor galiba” diye dert yanmıştı.