Çankırı bayram namazı saati 2025: Diyanet Çankırı’da bayram namazı saat kaçta?

Çankırı’da bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için namaz vakitlerini açıkladı. Bayram heyecanı 30 Mart Pazar günü sabahı camilerde yaşanacak. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan müslüman camilerde bayramı karşılayacak. Bayram namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınırken ardından bayramlaşmalar başlayacak. Peki Çankırı’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Çankırı bayram namazı saati…

Çankırı bayram namazı saati 2025: Diyanet Çankırı’da bayram namazı saat kaçta? - 1

Çankırı’nın Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde yaşayan müslümanlar, bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Yılda iki kez kılınan bayram namazını kaçırmak istemeyen müslümanlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazı 30 Mart Pazar günü camilerde kılınacak. Peki Çankırı bayram namazı saat kaçta? İşte, bayram namazı vakitleri…

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Çankırı bayram namazı saati 2025: Diyanet Çankırı’da bayram namazı saat kaçta? - 2

ÇANKIRI’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre Çankırı’da bayram namazı saat 07.03’te kılınacak. Türkiye’nin dört bir yanında bayram namazı 30 Mart Pazar günü kılınacak.

Çankırı bayram namazı saati 2025: Diyanet Çankırı’da bayram namazı saat kaçta? - 3

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Bayram namazı kılınışı: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet adım adım açıkladı

Çankırı bayram namazı saati 2025: Diyanet Çankırı’da bayram namazı saat kaçta? - 4

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

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