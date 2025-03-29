Çankırı bayram namazı saati 2025: Diyanet Çankırı’da bayram namazı saat kaçta?
Çankırı’da bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için namaz vakitlerini açıkladı. Bayram heyecanı 30 Mart Pazar günü sabahı camilerde yaşanacak. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan müslüman camilerde bayramı karşılayacak. Bayram namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınırken ardından bayramlaşmalar başlayacak. Peki Çankırı’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Çankırı bayram namazı saati…
Çankırı’nın Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde yaşayan müslümanlar, bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Yılda iki kez kılınan bayram namazını kaçırmak istemeyen müslümanlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazı 30 Mart Pazar günü camilerde kılınacak. Peki Çankırı bayram namazı saat kaçta? İşte, bayram namazı vakitleri…