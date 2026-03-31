Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 79'uncusu düzenlenecek olan Cannes Film Festivali, 12-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

79'uncu Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise "Oldboy" (İhtiyar Delikanlı), "No Other Choise" (Başka Yolu Yok) gibi filmlerle adından söz ettiren Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook üstleniyor.

9 Nisan 2026 tarihinde resmi seçkisi açıklanacak olan Cannes Film Festivali'nde yarışacak ve gösterilecek filmlerle ilgili tahminler yapılmaya başlandı.