Cannes Film Festivali için geri sayım başladı
31.03.2026 16:52
Ceren Ekşi
Bu yıl 79'uncusu düzenlenecek olan Cannes Film Festivali için bekleyiş sürüyor. Resmi seçkisi 9 Nisan'da açıklanacak olan festival ile ilgili ilk tahminler yapıldı.
Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 79'uncusu düzenlenecek olan Cannes Film Festivali, 12-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
79'uncu Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise "Oldboy" (İhtiyar Delikanlı), "No Other Choise" (Başka Yolu Yok) gibi filmlerle adından söz ettiren Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook üstleniyor.
9 Nisan 2026 tarihinde resmi seçkisi açıklanacak olan Cannes Film Festivali'nde yarışacak ve gösterilecek filmlerle ilgili tahminler yapılmaya başlandı.
Genel olarak özgün anlatıların öne çıkacağı bir program sunacağı düşünülen 79'uncu Cannes Film Festivali seçkisinde; Sandra Hüller'in başrol oynadığı, Pawel Pawlikowski’nin "1949" filmi, Pedro Almodovar imzalı "Bitter Christmas", iki kez Oscar’a aday gösterilen Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev’in yeni filmi "Minotaur", Javier Bardem ve Victoria Luengo başrol oynadığı Rodrigo Sorogoyen’in "The Beloved" gibi yapımların öne çıkacağı düşünülüyor.
Öte yandan Fransız sinemasından da Quentin Dupieux imzalı "Full Phil", Stephane Brize'nin "Un Bon Petit Soldat" filmi gibi iddialı yapımların seçkide yer alacağı tahmin ediliyor.
İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin Paris'te çektiği ve başrollerini Isabelle Huppert, Catherine Deneuve ve Vincent Cassel'in paylaştığı "Parallel Tales" filmi ve Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller'ın başrollerini paylaştığı, James Gray'in yönettiği "Paper Tiger" filminin de Cannes 2026'da yer alması bekleniyor.