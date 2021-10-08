Cansız bedeni bulunan Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu



ABD'de kaybolduktan birkaç gün sonra cansız bedeni yol kenarında bulunan fenomen Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu.

Abone ol Paylaş









Cansız bedeni bulunan fenomen Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey, yetkililerin eşinin ölümüyle ilgisi olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarmasından bir hafta sonra ABD'nin Florida eyaletindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu.







Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Thomas Sharkey kendini silahla vurarak öldürdüğü iddiası yer aldı. Sharkey'in ölü bulunduğu dairenin kızına ait olduğu belirtildi.







Eşinin ölümündeki tek şüpheli olduğu düşünülen Thomas Sharkey hakkında 29 Eylül'de tutuklama emri çıkmıştı.







Thomas Sharkey eşinin ölümünün ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Mutlu değildi. Stresliydi. Güç vermek için ona sarılırdım. Harika bir kadındı. Efendim, eşim harika bir kadındı. Gerçekten öyleydi. Her şeyin hep başka yönleri vardır. "







"Onu tutan, kucaklayan ve tekrar ayağa kaldıran bendim. Bu korkunç. İnsanlar bolca saçma sapan laf ediyor. Ölüm tehditleri falan alıyorum"