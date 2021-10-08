Cansız bedeni bulunan Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu

ABD'de kaybolduktan birkaç gün sonra cansız bedeni yol kenarında bulunan fenomen Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu.

Haberler 08.10.2021 - 17:21

Cansız bedeni bulunan Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu - 1
Cansız bedeni bulunan fenomen Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey, yetkililerin eşinin ölümüyle ilgisi olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarmasından bir hafta sonra ABD'nin Florida eyaletindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu.


Cansız bedeni bulunan Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu - 2
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Thomas Sharkey kendini silahla vurarak öldürdüğü iddiası yer aldı. Sharkey'in ölü bulunduğu dairenin kızına ait olduğu belirtildi.


Cansız bedeni bulunan Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu - 3
Eşinin ölümündeki tek şüpheli olduğu düşünülen Thomas Sharkey hakkında 29 Eylül'de tutuklama emri çıkmıştı.


Cansız bedeni bulunan Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu - 4
Thomas Sharkey eşinin ölümünün ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Mutlu değildi. Stresliydi. Güç vermek için ona sarılırdım. Harika bir kadındı. Efendim, eşim harika bir kadındı. Gerçekten öyleydi. Her şeyin hep başka yönleri vardır. "


Cansız bedeni bulunan Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu - 5
"Onu tutan, kucaklayan ve tekrar ayağa kaldıran bendim. Bu korkunç. İnsanlar bolca saçma sapan laf ediyor. Ölüm tehditleri falan alıyorum"

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