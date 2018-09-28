Cansu Dere, Kıvanç Tatlıtuğ'lu projeyi kabul etmedi
Cansu Dere’ye yeni sezonda Kıvanç Tatlıtuğ’la aynı dizide rol alması için teklif götürüldü. Ancak ünlü oyuncu, senaryoyu okuduktan sonra rolü kendisine uygun bulmadığı için teklifi geri çevirdi.
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1Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni sezonda başrolde olacağı dizi için kadın oyuncu arayışı devam ediyor.
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2Hürriyet'in haberine göre; Tatlıtuğ’un partneri olması için son olarak Cansu Dere’ye teklif götürüldü.
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En son puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Nevra karakterini canlandıran Dere, senaryoyu okuduktan sonra, rolün kendisine pek uymadığı ve daha önce canlandırdıklarına benzediği gerekçesiyle teklifi reddetti.
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4Prison Break'ten Türk televizyonlarına uyarlanacak olan dizide oynamayı kabul etmeyen ünlü oyuncunun yine de yeni sezonda ekranda olmayı planladığı, bunun için diğer teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.
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5Öte yandan, Cansu Dere’den gelen 'hayır' yanıtı üzerine yapımcılar Kıvanç Tatlıtuğ’a partner arayışına hız verdi.