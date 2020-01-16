Cansu Dere ünlü dostlarına komşu oldu

Ünlü oyuncu Cansu Dere, Kandilli'deki evinden taşındı. Dere, Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu oldu.

Son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde rol alan Cansu Dere, yeni yılda taşınma işlemini gerçekleştirdi.

Dere, geçen yıl Avrupa yakasındaki evine hırsız girdiği için Kandilli’ye taşınmış, ancak burdan mutlu olmayıp, yeni bir ev aramaya başlamıştı.

Posta'nın haberine göre; Boğaz'da kiraladığı evi çok güvensiz bulan Dere, arkadaşlarına yakın oturmak istedi. Bu kriterlere göre ev arayan Dere, kiraladığı 4 katlı, manzaralı bir eve taşındı.

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu olan Dere'ye taşınırken arkadaşı Sinem Kobal da yardımcı oldu.