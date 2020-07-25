Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk aile fotoğrafı

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 10 günlük oğulları Marsel ile aile fotoğraflarını paylaştı.

25.07.2020 - 10:19

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk aile fotoğrafı - 1
2018 yılında nikah masasına oturan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri Marsel, 14 Temmuz'da dünyaya geldi.
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk aile fotoğrafı - 2
Cansu Tosun, Instagram hesabından aile pozlarını paylaştı.
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk aile fotoğrafı - 3

"MUCİZEYE KAVUŞTUK"

Cansu Tosun, eşi ve bebeğiyle doğum sonrası karesini sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirerek şunları söylemişti:

"Sizinle bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. 'Tarifsiz' derler ya hep, gerçekten öyleymiş... Her saniye şükretmeme sebep olan kocaman bir mucize... 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk. Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum. Kolaylık ile geçsin..."

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk aile fotoğrafı - 4
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk aile fotoğrafı - 5

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