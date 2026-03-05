Cansu Türedi'den İbrahim Yıldız paylaşımı. "Aklın almadığını kalp nasıl sindirir"

Vefatıyla herkesi yasa boğan Yıldız'ın seneler önce “Tek Yürek” dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Cansu Türedi de üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

İbrahim Yıldız ile çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Türedi, “Biz onun kolları altında, o şimdi kaburgamın içinde çok neşeli, büyümeyen ve hep küçük kardeşim olarak sızı. Aklın almadığını kalp nasıl sindirir ki” ifadelerini not düştü.

Öte yandan İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay'dan da bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun acılı ablası, kardeşi için 6 Mart Cuma günü Soğanlık Safa Camii’nde ikindi namazı sonrası mevlit okunacağını ve ardından iftar verileceğini duyurdu.

İbrahim Yıldız'ın ablası Altınay, geçtiğimiz günlerde de kardeşinin kabrinin evlerinin karşısında yer aldığını belirtmişti.