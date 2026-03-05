Cansu Türedi'den İbrahim Yıldız paylaşımı. "Aklın almadığını kalp nasıl sindirir"
05.03.2026 16:50
NTV - Haber Merkezi
27 yaşında hayatını kaybeden İbrahim Yıldız'ın "Tek Yürek" dizisindeki rol arkadaşı Cansu Türedi, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle duygulandırdı.
Oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos tarihinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı. 27 yaşındaki Yıldız, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Aylardır yaşam savaşı veren ünlü oyuncu, 27 Şubat'ta hayatını kaybetti.
28 Şubat'ta son yolculuğuna uğurlanan İbrahim Yıldız'ın cenazesine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Alina Boz, Helin Kandemir, Zülal Sude Güler, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Burak Can gibi oyuncu arkadaşları katıldı.
Törende gözyaşları sel olurken; genç oyuncu, Kartal Soğanlık Safa Camii’nde kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.
ESKİ ROL ARKADAŞI DUYGULANDIRDI
Vefatıyla herkesi yasa boğan Yıldız'ın seneler önce “Tek Yürek” dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Cansu Türedi de üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
İbrahim Yıldız ile çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Türedi, “Biz onun kolları altında, o şimdi kaburgamın içinde çok neşeli, büyümeyen ve hep küçük kardeşim olarak sızı. Aklın almadığını kalp nasıl sindirir ki” ifadelerini not düştü.
Öte yandan İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay'dan da bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun acılı ablası, kardeşi için 6 Mart Cuma günü Soğanlık Safa Camii’nde ikindi namazı sonrası mevlit okunacağını ve ardından iftar verileceğini duyurdu.
İbrahim Yıldız'ın ablası Altınay, geçtiğimiz günlerde de kardeşinin kabrinin evlerinin karşısında yer aldığını belirtmişti.
"DUY BENİ" DİZİSİYLE TANINDI
1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İbrahim Yıldız, mimarlık eğitimi almasına rağmen oyunculuğa yöneldi. Kariyerine 2015'te başlayan ve "Bir Zamanlar Kıbrıs”, “Tek Yürek” gibi yapımlarda rol alan Yıldız, "Duy Beni" dizisinde canlandırdığı “Dağhan” karakteriyle şöhreti yakaladı.