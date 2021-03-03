Caprice Bourret: Cinsiyet değiştirdiğimi sanıyorlardı

Amerikalı model Caprice Bourret, kariyerinin başlarındayken herkesin eskiden erkek olduğuna ve cinsiyet değiştirdikten sonra moda sektörüne geçtiğine inandıklarını anlattı.

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03.03.2021 - 06:50

The Disruptive Entrepreneur adlı yayına konuk olan Caprice Bourret, mesleğe başladığı 1990'lı yıllarda insanların kendisiyle ilgili tuhaf bir düşüncesi olduğunu söyledi.





Amerikalı model, herkesin eskiden erkek olduğuna ve cinsiyet değiştirdikten sonra moda sektörüne geçtiğine inandıklarını anlattı.





Bourret, o dönemde insanların isminin bile takma olduğunu iddia ettiklerini söyledi. Moda dünyasında 'Caprice' olarak tanınan ünlü model, "O dönemde herkes benim gerçek adımı bulmaya çalışıyordu" dedi.





49 yaşındaki model, isminin gerçek olduğunu ve Doris Day'in oynadığı bir filme dayandığını belirtti.





Bourret, "Annem o filmi izledikten sorar bir kızı olursa adını Caprice koymaya karar vermiş. Ben dünyaya gelince de bu ismi tercih etmiş" diye konuştu.

Ünlü model, kendisiyle ilgili cinsiyet değiştirme haberlerinin başlarda kendisini eğlendirdiğini çünkü böyle bir şeyin konuşulduğuna inanmadığını belirtti. Caprice Bourret, daha sonra bütün bunların sandığı gibi şaka değil, gerçek olduğunu anladığını ifade etti.







Öte yandan Caprice Bourret, 2011 yılında Ty Comfort ile dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, Jett ve Jax adında iki oğlu bulunuyor.