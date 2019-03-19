Captain Marvel mı, Türk İşi Dondurma mı? (Box Office Türkiye 15-17 Mart 2019)
Vizyondaki ilk hafta sonunda, dünyanda olduğu gibi Türkiye'de görkemli bir açılış gerçekleştiren Captain Marvel, ikinci hafta sonunda da Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Hafta sonunda 175.613 biletli seyirci tarafından izlenen film, yılın üst üste iki hafta sonunu gişenin zirvesinde kapatmayı başaran ilk yabancı filmi oldu. Haftanın gişe performansı merak edilen filmi Türk İşi Dondurma, açılışını ikinci sırada gerçekleştirdi. İşte 15-17 Mart 2019 haftası gişe rakamları...
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1
Güven
353
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2
Sokağın Çocukları
739
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3
Kıyamet
1.473
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4
Beautiful Boy
3.011
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5
İstila Altında
6.972
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6
Marid
11.429
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7
Kadavra
28.157
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8
Öldür Beni Sevgilim
75.863
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9
Mucizeler Parkı
81.809
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10
Türkish’i Dondurma
116.599
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11
Captain Marvel
175.613