Captaın Marvel’ın müziği Pınar Toprak'tan (Kerem Bürsin de galada)
Türk besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müziklerine imza attı. Marvel stüdyo tarihinde film müziği yapan ilk kadın besteci olan Toprak, Captain Marvel’ın Los Angeles’ta yapılan prömiyerine de katıldı. Dünya çapında birçok ünlü ismin katıldığı galada Kerem Bürsin de yer aldı.
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Daha önce Krypton, Justice League ve popüler video oyunu Fortnite için beste hazırlayan Pınar Toprak bu kez Captain Marvel'ın müziklerine imza attı. Marvel Stüdyo tarihinde film müziği yapan ilk kadın besteci olan Toprak, Captain Marvel'ın Los Angeles Dolby Tiyatrosu’nda yapılan galasına da katıldı.
CAPTAIN MARVEL FRAGMANI (TIKLA İZLE)
(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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2Hollywood’da 20 yıllık tecrübesi olan ve 40 filmin müziğinde imzası bulunan Pınar Toprak, galada “Captain Marvel”da başrolleri paylaşan Brie Larson, Gemma Chan ve Samuel L. Jackson ile bol bol fotoğraf çekildi.
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3Tüm dünyanın merakla beklediği filmin gala konukları arasında Türkiye’den ünlü oyuncu Kerem Bürsin de vardı.
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Marvel evreninin en güçlü kadın karakterlerinden biri olan Captain Marvel, Dünya Kadınlar Günü’nde vizyona girecek. Ödüllü kadın yönetmen Anna Boden’in imzasını taşıyan filmde başrolü Brie Larson üstlendi.
İşte galaya katılan yıldızlar ve yansıyan kareler...
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5Samuel L. Jackson
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6Iskra Lawrence
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7Ben Mendelsohn
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8Lee Pace
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9Chloe Bennet
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10Elizabeth Henstridge
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11Tati Gabrielle
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12Gavin Rossdale
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13Katheryn Winnick
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14Kevin Feige
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15Halsey
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16Rachel Nichols
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17Gemma Chan
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18Rune Temte