Cara Delevingne: Cinsel kimliğimi gizlemek istemiyorum
ntv.com.tr
Geçtiğimiz yıllarda biseksüel olduğunu açıklayan ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne, kimliğini ve ilişkisini gizlemek istemediğini söyleyerek, “İnsanlardan utanacağım bir şey yapmıyorum” dedi.
-
1
Cinsel kimliğini gizlemeyen model ve oyuncu Cara Delevingne, Elle dergisine verdiği röportajda, kız arkadaşı Ashley Benson ile ilişkisini anlattı.
-
2
Mayıs 2018’den beri Ashley Benson ile birliktelik yaşayan 27 yaşındaki İngiliz model, “Aşıkken daha iyiyim. Bu, illa ki biriyle ilişkim olmak zorunda anlamına gelmiyor. Kendimle alakalı bir şey. Yalnız olmadığımda inanılmaz hissediyorum” dedi.
-
3
İlişkisini gizlemek istemediğini, çünkü bunun utanılanacak bir şey olmadığını söyleyen Delevingne, şu ifadeyi kullandı:
“İnsanlardan utanacağım bir şey yapmadığım için gizlenmek istemiyorum. Ama her şeyin çok fazla kameralar önünde olduğu ya da bir başkasının fotoğraflarını yayınladığım bir ilişki hiç yaşamadım.”
-
4
Ünlü model, Ekim 2017’de Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein tarafından cinsel tacize uğradığını açıklamasının ardından “Times Up” hareketini başlatanlardan biri olmuştu.
-
5
Weinstein’in kendisinin bir otelde üç kişilik ilişkiye zorladığını söyleyen Delevingne, “Rose McGowan kendi başından geçen taciz olaylarını açıklamadan önce ben beş yıl boyunca yaşadıklarımla ilgili konuşmayı düşünmedim. Tacizin ne olduğunu bile bilmiyordum. Umarım Harvey ceza alır ve elbette adalet yerini bulur” dedi.