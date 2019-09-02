Cara Delevingne: Cinsel kimliğimi gizlemek istemiyorum

İlişkisini gizlemek istemediğini, çünkü bunun utanılanacak bir şey olmadığını söyleyen Delevingne, şu ifadeyi kullandı:

“İnsanlardan utanacağım bir şey yapmadığım için gizlenmek istemiyorum. Ama her şeyin çok fazla kameralar önünde olduğu ya da bir başkasının fotoğraflarını yayınladığım bir ilişki hiç yaşamadım.”