Cara Delevingne ile Ashley Benson evlendi mi?
Adı daha önce Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Michelle Rodriguez ve St. Vincent ile evlilik iddialarına karışan Cara Delevingne'nin bu kez imzayı attığı iddia edildi. Cinsel kimliğini saklamayan ünlü model ve oyuncunun sevgilisi Ashley Benson ile evlendiği konuşuluyor.
-
1İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne'nin (26) kız arkadaşı Ashley Benson'la (29) bu yılın başında gizlice nikah kıydığı iddia edildi.
-
2ABD'nin eğlence merkezi olarak bilinen Las Vegas'ta düzenlenen Elvis Presley temalı evlilik seremonisinin 245 sterline mal olduğu öne sürüldü.
-
3Nikaha aralarında Charlize Theron, The Jonas Brothers ve Sophie Turner'ın da olduğu ünlülerin katıldığı konuşuluyor.
-
4Törende iki gelinin siyah giydiği, Pretty Little Liars dizisinin yıldızı Ashley'in bir buket çiçek taşıdığı söyleniyor.
-
5İki isme de yakın olan ancak ismini açıklamayan kaynak, iddialarının kanıtı olarak ise ikilinin parmaklarındaki evlilik yüzüklerini gösterdi.
-
6Ancak Cara Delevingne ve Ashley Benson'ın yüzükleri geçen ay 'Nişanlandılar' olarak magazin manşetlerinde yer almıştı.
-
7Geçtiğimiz yıllarda eşcinsel olduğunu açıklayan hatta bir dönem oyuncu Michelle Rodriguez evliliği gündemde olan ünlü Victoria's Secret modeli, müzisyen kız arkadaşı St. Vincent'e evlilik teklif etmişti. Ancak St Vincent, Cara Delevingne'yi Kristen Stewart için terk etmişti.
-
8Ayrılık sonrası Cara Delevingne ile Amber Heard'ın aşk yaşadığı konuşulmuş ancak bu iddia doğrulanamadı. Delevingne kısa bir süre sonra efsane sanatçı Michael Jackson'ın oyuncu kızı Paris Jackson ile dudak dudağa görüntülendi.
-
9
Son olarak Ashley Benson ile TrevorLIVE New York Galası’nda objektiflere poz veren ve sevgilisiyle ilişkilerinin birinci yıldönümünü kutladıklarını açıklayan Cara Delevingne uzun süredir başka bir isimle görüntülenmedi.