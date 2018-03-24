Cara Delevingne ile Paris Jackson birlikte (Dudak dudağa görütülendiler)
İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne (25) ile efsane sanatçı Michael Jackson'ın 19 yaşındaki oyuncu kızı Paris Jackson arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı. İkili, önceki akşam dudak dudağa görüntülendi.
İkiliye, 'Evde Tek Başına' serisiyle çocuk yıldız olarak ünlenen Macaulay Culkin ile sevgilisi Brenda Song da eşlik etti.
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Dans eden Delevingne ile Jackson, zaman zaman da dudak dudağa öpüştü.
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Onların yanında Culkin ve sevgilisi ise dans etti.
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Son zamanlarda sık sık birlikte görüntülenen Cara Delevingne ile Paris Jackson'ın aşk yaşadığı konuşuluyordu.
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Ancak iki tarafta bu konu hakkındaki sessizliklerini korumayı tercih etmişti.
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Geçtiğimiz yıllarda eşcinsel olduğunu açıklayan hatta bir dönem oyuncu Michelle Rodriguez evliliği konuşulan ünlü Victoria's Secret modeli Cara Delevingne, müzisyen kız arkadaşı St. Vincent'e evlilik teklif etmişti. Ancak St Vincent, Cara Delevingne'yi Kristen Stewart için terk etmişti.
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Ayrılık sonrası Cara Delevingne ile Amber Heard'ın aşk yaşadığı konuşulmuş ancak bu iddia doğrulanamamıştı.