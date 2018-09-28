Cara Delevingne itiraf etti: Tacize uğradım

1 Harvey Weinstein hakkında çıkan taciz haberlerine bir yenisini daha ekledi.



İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne (25), Hollywood filmleri yapımcısıhakkında çıkan taciz haberlerine bir yenisini daha ekledi.

2 Delevingne, Twitter üzerinde başlatılan ve kadınların yaşadığı cinsel taciz olaylarını neden anlatmadıklarını açıkladıkları #WhyIDidntReport (#NedenAnlatmadım) etiketi üzerinden kendi sebebini paylaştı.







3 Model, yapımcının yıllar önce kendisini taciz ettiğini şu sözlerle anlattı: “İlk oyunculuk deneyimimde Harvey Weinstein’den bir telefon aldım ve onunla film hakkında konuşmak için buluştum. Yanımızdaki insanlar gittiğinde Harvey biraz daha kalıp sohbet etmek istedi" dedi.







4 25 yaşındaki model-oyuncu sözlerine şöyle devam etti: Yalnız kaldığımızda birlikte olduğu oyunculardan ve cinsellikten bahsetmeye başladı. Sonra beni odasına davet etti, hemen reddettim. Gitmem gerektiğini söyleyip kapıya yürüdüğümde beni öpmeye çalıştı.





5 Cara Delevingne "Çok güçsüz ve korkmuş hissettim. Ailesine zarar vermemek için konuşmadım. Ama anladım ki bu çok fazla kadına oluyor ve hepsi korktuğu için susuyor" diye konuştu.