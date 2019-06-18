Cara Delevingne kız arkadaşı Ashley Benson ile galada
ntv.com.tr
Kız arkadaşı Ashley Benson ile galaya katılan ünlü model Cara Delevingne, neden cinsel kimliğini saklamadığını ve sevgilisiyle toplum içine çıktığını açıkladı.
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Ünlü süper model Cara Delevingne, cinsel kimliğini gizlemiyor. 26 yaşındaki İngiliz model, kız arkadaşı Ashley Benson ile TrevorLIVE New York Galası’nda birlikte görüntü verdi.
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New York’taki Cipriani Wall Street’te yapılan galanın turuncu halısında da kır arkadaşıyla birlikte poz veren Delevingne, ilişkisini neden tüm dünya ile paylaştığını açıkladı.
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Delevingne, “Onur haftasındayız. Stonewall ayaklanmalarının (ABD tarihinde eçcinsellere ve cinsel azınlıklara baskı uygulayan sisteme karşı ilk açık direniş) 50’nci yıldönümü. Bizim de birinci yıldönümümüz. Neden olmasın?” dedi.
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Delevingne, galada Kahraman Ödülü ile onurlandırıldı.
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Ünlü model, daha önce verdiği bir röportajda, “Küçükken ‘gay’ sözcüğünü bir hakaret olarak kullanırdım. Hemen her arkadaşım bunu yapardı. Eşcinsel olduğumu keşfettikten sonra ailem bana çok destek oldu. Ne kadar aşık olduğum belli, insanlar bana ‘Sen gay’sin’ dediklerinde, bu kulağa harika geliyor. Hepimiz berrak ve akışkanız, değişiriz, büyürüz” demişti.