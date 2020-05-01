Cara Delevingne telefon numarasını paylaştı

Tüm dünyayı tehdit eden corona virüs salgını nedeniyle kendisini önlem amaçlı karantinaya alan İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medya hesabından "Şimdi çılgınca bir şey yapacağız" diyerek telefon numarasını yayınladı.

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01.05.2020 - 08:02

Dünyada 3 milyon 200 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı eve kapanarak, gerekli tedbirleri elden bırakmayan Cara Delevingne, bu süreci arkadaşlarıyla birlikte geçiriyor.

"Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Delevingne, şunları söyledi:

Herkese selam, umarım iyi ve güvendesinizdir. Bazılarınız biraz çılgın olduğumu biliyor, o nedenle şimdi çılgınca bir şey yapacağım. Telefon numaramı paylaşacağım, böylece bana mesaj atabilirsiniz. Beni takip edin."

27 yaşındaki model, videoyu yayınladıktan sonra merak içinde bekleyen takipçileri, kısa bir süre sonra gerçekten de Cara Delevingne'ın telefon numarasını paylaştığını gördü.





Kendisi gibi karantinada olan ve zorluk çeken hayranlarıyla sohbet etmek isteyen Delevingne'e çok sayıda mesaj geldi.

Cara Delevingne, profilden paylaştığı bir link ile sevenleriyle iletişim haline geçerek sohbet etti.





Ünlü model, tüm mesajlara yetişemediğini ama atılan her mesajı ayrı ayrı sevdiğini dile getirdi.