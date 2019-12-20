Cara Delevingne'in evine gizlice girmeye çalışan biri yakalandı 

Dünyaca ünlü İngiliz süper model Cara Delevingne, takıntılı bir hayranının ya da bir hırsızın hedefinde. Önceki gün saat 11 civarında Delevingne’in Los Angeles’taki evine girmeye çalışan biri komşular tarafından polise ihbar edildi.
TMZ’nin haberine göre, bir kişiyi 27 yaşındaki modelin evinin duvarına tırmanırken gören bir komşusu polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede eve ulaşan polisler evin etrafını sararak ünlü modelin evine girmeye çalışan kişiyi yakaladı.
Delevingne’in evine girmek isteyen 22 yaşındaki Sedric Ruempker adlı kişinin "izinsiz haneye girme" suçundan tutuklandığı bildirildi.
Ruempker’in Delevingne’in evini rastlantısal olarak mı seçtiği yoksa hedef gözeterek mi girmeye çalıştığı henüz bilinmiyor.
Olay anında Delevingne’in evde olmadığı öğrenildi.