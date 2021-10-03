Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balenciaga defilesine katılan ünlü rap şarkıcısı Cardi B, dev şapkasıyla kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu.

ntv.com.tr 03.10.2021 - 13:15

Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu - 1

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balenciaga defilesine ünlü yıldızlar akın etti.

Fransa’nın başkentindeki Theatre Du Chatelet’te düzenlenen defilenin seyircileri arasında en dikkat çeken isim ünlü rap şarkıcısı Cardi B oldu.

Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu - 2

Defileye, kendisi gibi ünlü bir rap şarkıcısı olan eşi Offset ile katılan Cardi B, kıyafet seçimiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu - 3

Cardi B, Balenciaga kırmızı halısında dev şapkasıyla dikkat çekti.

Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu - 4

Eylül ayı başında ikinci çocuğunu dünyaya getiren 28 yaşındaki Amerikalı yıldız, doğum sonrası ilk kırmızı halı geçidini, yine Paris’teki Thiery Mugler sergisinin açılışında gerçekleştirmişti.

Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu - 5

Cardi B, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio gibi ünlü isimlerle birlikte katıldığı sergi açılışı sonrası bu defa Balenciaga defilesinde Naomi Campbell, Anna Wintoru, Natalia Vodianova, Isabelle Huppert gibi isimlerle aynı kırmızı halıda poz verdi.

İşte Cardi B’nin damga vurduğu Balenciaga defilesinin kırmızı halısındaki ünlüler...

Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu - 6
Naomi Campbell
Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu - 7
Isabelle Huppert
Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu - 8
Natalia Vodianova
Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu - 9
Anna Wintour
Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu - 10
Amber Valletta
Cardi B Balenciaga defilesine damga vurdu - 11
Naomi Campbell

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