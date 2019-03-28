Cardi B hırsızlık suçundan cezalandırılmalı mı?
ntv.com.tr
Ünlü rap şarkıcısı Cardi B’nin şarkıcılık öncesi striptiz yaptığı dönemde uyuşturucu kullandığı ve hırsızlık yaptığı itirafından sonra hayranları, rap’çinin cezalandırılıp cezalandırılmaması gerektiği konusunda ikiye ayrıldı.
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Grammy’de en iyi rap şarkıcısı seçilen ilk kadın olan Cardi B, önceki gün yaptığı uyuşturucu ve hırsızlık itirafı sonrası gündemde olmaya devam ediyor.
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26 yaşındaki ABD’li rap’çinin hayranları, şarkıcılıktan önce striptiz yaptığı yıllarda uyuşturucu kullandığını ve erkek müşterilerine uyuşturucu içirip parasını çaldığını açıklayan şarkıcının cezalandırılıp cezalandırılmaması gerektiğini tartışmaya başladı.
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Bazı hayranları, Cardi B’nin hırsızlık dolayısıyla nasıl cezalandırılmamış olduğuna şaşırdığını dile getirirken; bazı hayranları da erkeklerin para karşılığı cinsel ilişki kurmaya çalışarak zaten yasa dışı bir şey yaptıklarını, bu nedenle Cardi B’nin cezalandırılmaması gerektiğini savundu.
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Cardi B, striptiz yaptığı dönemde hayatta kalabilmek için hırsızlık yaptığını ve uyuşturucu kullandığını Istagram paylaşımıyla açıklamış, “Hiçbir zaman mükemmel bir dünyadan geldiğimi ve mükemmel olduğumu iddia etmedim. Her zaman gerçeklerimi anlattım” demişti.
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Cardi B, “Şiddeti, uyuşturucuyu ve hırsızlığı yücelten rap’çiler var. Hayatta kalmak için işlemek zorunda hissettikleri suçlar” ifadesini kullanmıştı.
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“Ben hiçbir zaman müziğimde bunları yüceltmedim. Bunlarla gurur duymuyorum. Bunları yüceltmeme konusunda sorumluluk hissediyorum” diyen Cardi B, “Tercih yaptım, o zaman bu yola girdim, sınırlı seçeneğim vardı. O durumdan çıktığım için mutluyum” sözlerini ekledi.