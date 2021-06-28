ntv.com.tr 28.06.2021 - 10:37
Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. 28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda dün gece gerçekleşen 2021 BET Ödülleri töreninde büyüyen göbeğiyle sahne aldı.
Eşi Offset ve grubu Migos ile ödül gecesi sahnesinde grubun yeni şarkısı ‘Straightenin’i seslendiren Cardi B, renkli ve coşkulu sahne şovundan rol çaldı.
Grup, ‘Type S–t’ şarkısını seslendirirken sahneye çıkan Cardi B, göbeğini sadece bir tülün sardığı ve hamileliğini öne çıkaran kostümüyle tüm bakışları üzerinde topladı. Cardi B, BET Ödülleri performansı için Dolce & Gabbana imzalı bir kıyafet seçmişti.
Offset’in önceki ilişkilerinden Jordan (11), Kody (6) adlarında oğulları ve Kalea (6) adında bir kızı bulunuyor.