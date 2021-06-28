Cardi B ikinci çocuğuna hamile

Grup, ‘Type S–t’ şarkısını seslendirirken sahneye çıkan Cardi B, göbeğini sadece bir tülün sardığı ve hamileliğini öne çıkaran kostümüyle tüm bakışları üzerinde topladı. Cardi B, BET Ödülleri performansı için Dolce & Gabbana imzalı bir kıyafet seçmişti.