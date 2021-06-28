Cardi B ikinci çocuğuna hamile

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, 2021 BET Ödülleri gecesinde eşi Offset ve grubuyla sahne alınca herkesten rol çaldı. Göbeğini ortaya çıkaran kıyafetiyle ikinci kez hamile olduğunu duyuran Cardi B, tüm bakışları üzerinde topladı.

ntv.com.tr 28.06.2021 - 10:37

Cardi B ikinci çocuğuna hamile - 1

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. 28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda dün gece gerçekleşen 2021 BET Ödülleri töreninde büyüyen göbeğiyle sahne aldı.

Cardi B ikinci çocuğuna hamile - 2

Eşi Offset ve grubu Migos ile ödül gecesi sahnesinde grubun yeni şarkısı ‘Straightenin’i seslendiren Cardi B, renkli ve coşkulu sahne şovundan rol çaldı.

Cardi B ikinci çocuğuna hamile - 3

Grup, ‘Type S–t’ şarkısını seslendirirken sahneye çıkan Cardi B, göbeğini sadece bir tülün sardığı ve hamileliğini öne çıkaran kostümüyle tüm bakışları üzerinde topladı. Cardi B, BET Ödülleri performansı için Dolce & Gabbana imzalı bir kıyafet seçmişti.

 

Cardi B ikinci çocuğuna hamile - 4
Yeni bebek, rap şarkıcısı çift Cardi ve Offset’in ikinci çocuğu olacak.
Cardi B ikinci çocuğuna hamile - 5
2017’de evlenen çiftin iki yaşında Kulture adında bir kızı daha bulunuyor.
Cardi B ikinci çocuğuna hamile - 6

Offset’in önceki ilişkilerinden Jordan (11), Kody (6) adlarında oğulları ve Kalea (6) adında bir kızı bulunuyor.

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