ntv.com.tr 07.09.2021 - 09:49
Rap şarkıcısı Offset ile evli olan Cardi B, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Kulture Kiari adında bir kızı olan rap’çi çiftin bu defa bir oğlu oldu.
28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Cardi B, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak doğum haberini duyurdu. Fotoğrafta hastane yatağında kucağında bebeğiyle görülen Cardi B’nin yanında eşi Offset de bulunuyor. Cardi B, sosyal medya paylaşımıyla oğlunun 4 Eylül’de dünyaya geldiğini belirtti.
Cardi B ile 29 yaşındaki Offset, sahnede nişanlanmalarından bir ay sonra, Eylül 2017’de, gizlice evlenmişti. Kızları Kulture Temmuz 2018’de dünyaya gelmişti.