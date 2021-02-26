Cardi B moda endüstrisini eleştirdi: Ücret eşitsizliği var

Cardi B, müzik ve moda sektörlerindeki beyaz akranlarından daha az ücret aldığını açıkladı.

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26.02.2021 - 07:17

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B verdiği bir demeçte "Hem müzik hem de moda endüstrilerindeki beyaz akranlarına benzer marka anlaşmaları ve ortaklıklar için ondan daha fazla para ödendiğini açıkladı.

"Irkçılık kelimesini kullanır mıydım bilmiyorum çünkü şu anda her şey çok teknik. Önyargı hissettim. Onay anlaşmalarına dahil oldum ve sonra bazı beyazların aynı şirketten anlaşmaları için daha fazla para kazandıklarını öğrendim" diyen Cardi B sözlerine şöyledevam etti:

"Araştırmamı yapıyorum. Bu şirketten ne kadar para kazandığımı biliyorum. Hayranlarım malımı satın alıyor. Yani 'Bana ödemediğin zaman bu diğer insanlara ne kadar ödüyorsun, bu neden?' Bu biraz aşağılayıcı"

28 yaşındaki yarkıcı ayrıca, birçok siyahi hip-hop sanatçısının bu endüstrileri, özellikle de moda alanında etkilediğini ve çoğu zaman, markaları büyük para kazandıran trendler yaratma konusunda kendilerine yeterince itibar verilmediğini vurguladı.

Ünlü rapçi, "Hip-hop, endüstride büyük bir etkiye sahip. Yine de, siyahi sanatçılar tasarımcıların ilgisini çekmek için en zor zamanları yaşıyorlar ve moda şovlarında koltuk bulmakta en çok zorlananlar. Kelimenin tam anlamıyla trend oluşturduğumuz büyük moda markaları tarafından zar zor onaylanıyorlar" dedi.