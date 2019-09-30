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Cardi B Paris Moda Haftası'nda tanınmaz halde

ntv.com.tr

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, Paris Moda Haftası defilelerini izlemek üzere gittiği Paris'te yüzünü örten ilginç kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

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    Rap şarkıcısı Cardi B, Paris Moda Haftası’nda tercih ettiği kıyafetle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

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    26 yaşındaki ABD’li şarkıcı, İngiliz tasarımcı Richard Quinn imzalı yeşil, beyaz ve mavi renk kombininden oluşan bir kıyafet giyerek Eiffel Kulesi’nin önünde poz verdi.

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    Ellerini ve ayaklarını da örten kıyafetin en ilginç tarafı, hem saçını hem de yüzünü örtmesiydi.

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    Cardi B'yi görenler tanıyamasa da kıyafetinin ilginçliğinden dolayı ona bakmaktan kendilerini alamadı.
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    Cardi B’nin Paris Moda Haftası’ndan rol çalan kıyafetini, daha önce ünlü model Karlie Kloss, İngiliz Vogue dergisinin Ağustos 2019 sayısı için giymişti.

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    Cardi B, dün de Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Thom Browne defilesini izlemeye gitti. Ünlü şarkıcı Aliette tulum ve Edda Gimnes paltosuyla boy gösterdi.

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