Cardi B.: Rusya'nın değil vatandaşların yanındayım

Haberler 23.02.2022 - 14:11
Özel hayatındaki ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla sık sık konuşulan Cardi B. bir takipçisinin sorusu üzerine Twitter'da Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi ve dünyanın buna tepkileri konusundaki görüşlerini dile getirdi.
Yıldız şarkıcı, "Aslında çok şey söylemek istiyorum. Ama kendi işime bakmam lazım. Çünkü bazen eğer doğru şeyi söylemezsem beni öldürebilirlermiş gibi hissediyorum" dedi.
Cardi B. sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben gerçekten de NATO'nun tarafında değilim. Gerçekten Rusya'nın tarafında da değilim. Ben vatandaşların tarafındayım. Çünkü günün sonunda, dünya bugün bir krizin içinde."
Cardi B., dünya liderlerinin de savaş, istila gibi kavramlar yerine, bu olup bitenlerden en çok etkilenenleri yani sıradan vatandaşları düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.
Cardi B. daha önce ABD başkanlık seçimleri sürecinde sosyal medyada tepki çekmiş ve artık politik yorumlarda bulunmayacağını açıklamıştı.