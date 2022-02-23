Cardi B.: Rusya'nın değil vatandaşların yanındayım

Rusya-Ukrayna krizi hakkında takipçisinin sorusu üzerine konuşan yıldız şarkıcı Cardi B., "Gerçekten Rusya'nın tarafında da değilim. Ben vatandaşların tarafındayım. Çünkü günün sonunda, dünya bugün bir krizin içinde" dedi.

Haberler 23.02.2022 - 14:11

Cardi B.: Rusya'nın değil vatandaşların yanındayım - 1

Özel hayatındaki ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla sık sık konuşulan Cardi B. bir takipçisinin sorusu üzerine Twitter'da Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi ve dünyanın buna tepkileri konusundaki görüşlerini dile getirdi.


Cardi B.: Rusya'nın değil vatandaşların yanındayım - 2

Yıldız şarkıcı, "Aslında çok şey söylemek istiyorum. Ama kendi işime bakmam lazım. Çünkü bazen eğer doğru şeyi söylemezsem beni öldürebilirlermiş gibi hissediyorum" dedi.

Cardi B.: Rusya'nın değil vatandaşların yanındayım - 3

Cardi B. sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben gerçekten de NATO'nun tarafında değilim. Gerçekten Rusya'nın tarafında da değilim. Ben vatandaşların tarafındayım. Çünkü günün sonunda, dünya bugün bir krizin içinde."


Cardi B.: Rusya'nın değil vatandaşların yanındayım - 4

Cardi B., dünya liderlerinin de savaş, istila gibi kavramlar yerine, bu olup bitenlerden en çok etkilenenleri yani sıradan vatandaşları düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.


Cardi B.: Rusya'nın değil vatandaşların yanındayım - 5

Cardi B. daha önce ABD başkanlık seçimleri sürecinde sosyal medyada tepki çekmiş ve artık politik yorumlarda bulunmayacağını açıklamıştı.

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