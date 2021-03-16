Cardi B.: Şöhretimi bir Türk’e borçluyum

Geçtiğimiz günlerde Grammy'da sahne alan yıldız şarkıcı Cardi B., şöhretini kendisini striptiz kulübünde çalışmaya ikna eden bir Türk’e borçlu olduğunu ifade etti.

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16.03.2021 - 09:42

Amerikalı ünlü şarkıcı Cardi B., katıldığı bir radyo programında New York’ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle markete komşu olan striptiz kulübünde çalışmaya başladığını ve şöhreti yakaladığını açıkladı.







Cardi B., striptiz kulübünde karaoke şarkı söylerken keşfedildiğini anlattı.







Türk müdürün işe geç geldiği için kendisini işten çıkarmak zorunda kaldığını itiraf eden yıldız şarkıcı, “Bana ‘Geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çok güzel kızsın, güzel bir vücudun var. Neden striptiz yapmıyorsun. Gel sana orayı ayarlayım’ dedi. Ve sahne hayatım öyle başladı” dedi.







Hürriyet'in haberine göre; Halen New Jersey’de büyük bir süpermarket zincirinde müdür olan Seyhan Eren, ismini ‘Bella’ olarak hatırladığı Cardi B.’nin şöhret olduğunu ve kendisine ulaşmak istediğini yeni öğrendiğini belirterek “Atlanta’da yaşıyormuş, pandemi sonrası New York’ta beni ziyaret etmek istiyormuş” dedi.







"Ona daha çok para kazanabileceği striptiz kulübü önerdim" diyen Eren Başta orada garsonluk yapıyordu. İlk haftalığını aldıktan sonra bana yemek ısmarlamıştı” ifadelerini kullandı.

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