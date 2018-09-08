Cardi B ve Nicki Minaj kavga etti
ntv.com.tr
New York Moda Haftası etkinliğinde, Amerikalı rap şarkıcıları Cardi B ve Nicki Minaj arasında kavga yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girdiği kavgada ayakkabılar havada uçuştu. Cardi B’nin yaralandığı kavga hakkında polis soruşturma başlattı.
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New York Moda Haftası kapsamında The Plaza Hotel’de yapılan Harper’s Bazaar Icon partisine iki ünlü rap şarkıcısı, Cardi B (25) ve Nicki Minaj (35) arasında yaşanan kavga damga vurdu.
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Pek çok sosyal medya kullanıcısının kaydedip yayınladığı kavgada kırmızı elbise giyen Cardi B, Nicki Minaj’a önce saldırdı, ardından ayakkabısını fırlattı.
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Araya giren güvenlik elemanları, Cardi B’nin attığı ayakkabının Nicki Minaj’a ulaşmasını engelledi.
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Görgü tanıklarına göre kavga, Cardi B’nin öfkeyle Nicki Minaj’ın masasına giderek, “Sana bir şey söyleyeyim” diye söze girmesinin ardından, Minaj’ın kendisi hakkında bazı yalanları yaydığını söylemesiyle başladı.
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Cardi B’nin parti sonrası çekilen fotoğraflarında gözünün üstünde yer alan şişkinlik dikkat çekti.
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Tanıkların aktardığına göre, Nicki Minaj’ın korumalarından biri, Cardi B’yi engellemeye çalışırken dirseğiyle şarkıcının alnına darbe vurdu.
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Çıplak ayakla partiyi terk eden şarkıcıya, çıkışta polis ve güvenlik elemanları eşlik etti.
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Nicki Minaj da güvenlik görevlisi eşliğinde partinin yapıldığı otelden ayrıldı.
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Polis olay hakkında soruşturma başlattı.
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Kavga olayından sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Cardi B, “Çok çalıştım ve kimsenin benim başarımın içine etmesine izin vermem” dedi. Cardi B, Nicki Minaj’ın adını vermeden, kendisiyle çalışan sanatçıları tehdit ettiğini ve ‘rap’in kraliçesi’ olmaya çalıştığını ima etti.