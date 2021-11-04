Cardi B yeni evinden paylaştı: Kendimle gurur duyuyorum

Haberler 04.11.2021 - 07:19
Müzik dünyasının, lüks harcamalarıyla en çok konuşulan ünlülerinden biri olan Cardi B, milyon dolarlık emlak portföyüne bir yenisini daha ekledi. Amerikalı rap'çi New York'ta sarayı andıran yeni evinin girişinde çektirdiği bir pozunu da sosyal medya hesabından "Kendimle gurur duyuyorum" mesajı eşliğinde paylaştı. 28 yaşındaki Cardi B, takipçilerine "Evimde küçük bir tur isterseniz, bana haber verin" diye seslendi.
'UZUN SÜRE BUNU HAYAL ETTİK'
Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Cardi B, henüz dekorasyonu tam olarak bitmemiş olan yeni evinin girişinde çekilen fotoğrafını paylaştığı mesajına "Son günlerde sadece tek bir yerde yaşamıyorum, işim gereği her yerdeyim" diye başladı.
Cardi B "Kesin olan bir şey var ki memleketim olan New York'ta da bir eve ihtiyacım vardı. Kendimde çok gurur duyuyorum. Nerede olurlarsa olsunlar çocuklarımın, rahat olmaları için çok çalışıyorum. Ben ve kocam New York'ta bir ev sahibi olmayı her zaman hayal ettik. Sonunda Atlanta ve Los Angeles'taki evlerimiz dışında portföyümüze New York'ta da bir ev kattık" dedi.
Cardi B, New York'ta da bir evi olduğu için artık ailesiyle rahatça bir araya gelebileceğini de satırlarına ekledi. Hayatı boyunca pek çok şey başardığını anlatan ünlü şarkıcı yine de ulaşmak istediği hedeflerden çok uzakta olduğunu belirtti.
KOCASI DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK BİR EV SATIN ALDI
Cardi B, kısa bir süre önce de kocası Offset'in kendisine doğum günü hediyesi olarak satın aldığı evle gündeme gelmişti. Çiftin bu yeni evi ise Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor.
Büyük olasılıkla ünlü çift, burayı sayfiye evi olarak kullanacak.
Bu arada Cardi B'nin babasının, Dominik Cumhuriyeti'nde dünyaya geldiğini de hatırlatalım. Yani bu ev bir anlamda ünlü şarkıcının ata toprağı ile bağlantısı da oldu.