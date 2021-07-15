Cardi B'den üç yaşındaki kızı Kulture'a 124 bin dolarlık gerdanlık

Kızı Kulture'a pahalı çantalar ve mücevherler almasıyla gündeme gelen ve eleştirilerin hedefine oturtulan Cardi B, kızının üçüncü yaş gününde ona 124 bin dolarlık gerdanlık hediye etti.

ntv.com.tr 15.07.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 11:18

Cardi B'den üç yaşındaki kızı Kulture'a 124 bin dolarlık gerdanlık - 1

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, üç yaşındaki kızı Kulture’a pahalı hediyeler almayı sürdürüyor. 28 yaşındaki şarkıcı, kızının üç yaşına girdiği doğum gününde ona Cartier marka elmas gerdanlık hediye etti.

Cardi B'den üç yaşındaki kızı Kulture'a 124 bin dolarlık gerdanlık - 2

124 BİN DOLARLIK GERDANLIK

Kendisi gibi ünlü bir rap şarkıcısı olan Offset (29) ile evli olan ve ikinci çocuğuna hamile Cardi B, kızına 124 bin dolar değerinde gerdanlığı hediye etme anını sosyal medyada paylaştı.

Cardi B'den üç yaşındaki kızı Kulture'a 124 bin dolarlık gerdanlık - 3

Elliot Elianette imzalı gerdanlık; Hermes çanta sembolü, Minnie Mouse şekli, Kulture adının K’sini ve Chanel logosunu üzerinde taşıyor.

Cardi B'den üç yaşındaki kızı Kulture'a 124 bin dolarlık gerdanlık - 4

Cardi B, kızına aldığı pahalı hediyeyi bir aile yemeğinde verirken, Kulture’ın hediyeye çok sevindiği görülüyor.

Cardi B'den üç yaşındaki kızı Kulture'a 124 bin dolarlık gerdanlık - 5

PRENSES PARTİSİ DÜZENLEDİ

Cardi B, geçtiğimiz günlerde kızına prenses sihirli temalı bir doğum günü partisi de düzenledi.

Partide Cardi B ve kızı Kulture prenses elbisesi giyerken, Offset de smokiniyle onlara eşlik etti.

Cardi B'den üç yaşındaki kızı Kulture'a 124 bin dolarlık gerdanlık - 6

ELEŞTİRİLERE KARŞI KENDİNİ SAVUNDU

Hayranları, bugüne dek kızına pek çok kez pahalı çanta ve mücevherler alması nedeniyle Cardi B’yi eleştirdi.

Cardi B de, çocukluğunda kendi sahip olamadıklarını çocuğuna almak istediğini söyleyerek kendini savundu.  

Cardi B'den üç yaşındaki kızı Kulture'a 124 bin dolarlık gerdanlık - 7

"SADECE BEŞ KEZ HAVUZA GİTTİM"

Ünlü şarkıcı, bir hayranının eleştirisine, “Evet, neden olmasın? Prenses partileri, sınırsız oyuncaklar, seyahatler, havuzlar... Kızım havuzu seviyor. Ben çocukluğumda sadece beş kez havuza gittim” diye cevap verdi.

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