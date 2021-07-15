Cardi B'den üç yaşındaki kızı Kulture'a 124 bin dolarlık gerdanlık

ntv.com.tr 15.07.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 11:18
124 BİN DOLARLIK GERDANLIK
Kendisi gibi ünlü bir rap şarkıcısı olan Offset (29) ile evli olan ve ikinci çocuğuna hamile Cardi B, kızına 124 bin dolar değerinde gerdanlığı hediye etme anını sosyal medyada paylaştı.
Elliot Elianette imzalı gerdanlık; Hermes çanta sembolü, Minnie Mouse şekli, Kulture adının K’sini ve Chanel logosunu üzerinde taşıyor.
Cardi B, kızına aldığı pahalı hediyeyi bir aile yemeğinde verirken, Kulture’ın hediyeye çok sevindiği görülüyor.
PRENSES PARTİSİ DÜZENLEDİ
Cardi B, geçtiğimiz günlerde kızına prenses sihirli temalı bir doğum günü partisi de düzenledi.
Partide Cardi B ve kızı Kulture prenses elbisesi giyerken, Offset de smokiniyle onlara eşlik etti.
ELEŞTİRİLERE KARŞI KENDİNİ SAVUNDU
Hayranları, bugüne dek kızına pek çok kez pahalı çanta ve mücevherler alması nedeniyle Cardi B’yi eleştirdi.
Cardi B de, çocukluğunda kendi sahip olamadıklarını çocuğuna almak istediğini söyleyerek kendini savundu.
"SADECE BEŞ KEZ HAVUZA GİTTİM"
Ünlü şarkıcı, bir hayranının eleştirisine, “Evet, neden olmasın? Prenses partileri, sınırsız oyuncaklar, seyahatler, havuzlar... Kızım havuzu seviyor. Ben çocukluğumda sadece beş kez havuza gittim” diye cevap verdi.