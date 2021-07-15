Cardi B'den üç yaşındaki kızı Kulture'a 124 bin dolarlık gerdanlık

"SADECE BEŞ KEZ HAVUZA GİTTİM"

Ünlü şarkıcı, bir hayranının eleştirisine, “Evet, neden olmasın? Prenses partileri, sınırsız oyuncaklar, seyahatler, havuzlar... Kızım havuzu seviyor. Ben çocukluğumda sadece beş kez havuza gittim” diye cevap verdi.