Cardi B'den kızı Kulture'a 48 bin dolarlık çanta

Page Six'e konuşan Hermes çantalarının üreticisi Prive Porter'ın CEO'su Michelle Berk müşteriye özel tasarımların çok daha uygun olduğunu söyledi. Berk "Cardi ve Kulture lüks aksesuar mağazası Claire's'teydi. Kulture üzerinde gökkuşağı olan küçük bir çanta gördü ve onun için yalvarmaya başladı. Tipik bir Cardi hareketiyle o çantayı almadı ve onun yerine gökkuşağını Birkin'e işlemeyi denemek için beni aradı" dedi.