Cardi B'den kızı Kulture'a 48 bin dolarlık çanta

17.08.2021 - 07:46
Page Six'e konuşan Hermes çantalarının üreticisi Prive Porter'ın CEO'su Michelle Berk müşteriye özel tasarımların çok daha uygun olduğunu söyledi. Berk "Cardi ve Kulture lüks aksesuar mağazası Claire's'teydi. Kulture üzerinde gökkuşağı olan küçük bir çanta gördü ve onun için yalvarmaya başladı. Tipik bir Cardi hareketiyle o çantayı almadı ve onun yerine gökkuşağını Birkin'e işlemeyi denemek için beni aradı" dedi.
Berk çantanın işçiliği için 100 saat harcandığını ve 30 binden fazla renkli kristalin kullanıldığını ifade etti.
28 yaşındaki şarkıcı, aynı fotoğraflarda görülen 124 bin dolar değerindeki Cartier marka elmas gerdanlığı, kızına hediye ettiği anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Elliot Elianette imzalı gerdanlık; Hermes çanta sembolü, Minnie Mouse şekli, Kulture adının K’sini ve Chanel logosunu üzerinde taşıyor.
Bu Cardi B'nin kızını pahalı ve eleştiri konusu olan ilk hediyesi değil. İşte ABD'li rapçi'nin daha önce de gündem olduğu diğer hediyeleri...