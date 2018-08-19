Carla Bruni ile Nicholas Sarkozy'nin Türkiye tatili
Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile eşi Carla Bruni, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında tatil yaptı. Bruni tatilden bir pozunu ‘Muhteşem Türkiye’ notuyla yayınladı.
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Türkiye, dünyaca ünlü isimlerin tatil adresi olmaya devam ediyor. Son olarak Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni, Türkiye'de tatil yaptı.
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Akdeniz'de dinlenen çift, Türkiye'de doğanın ve denizin tadını çıkardı.
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Sarkozy, Türkiye tatili sırasında koşuya çıktı ve hayranlarıyla poz verdi.
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Carla Bruni, tatili sırasında kitap okurken çektiği fotoğrafı 'Hepinize iyi tatiller... Akdeniz kıyısında dinlenme ve kitap okuma keyfi... Muhteşem Türkiye' notuyla paylaşıp yanına da Türk bayrağıyla kalp koydu.
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Türkiye tatilinde paylaştığı fotoğrafla Albert Camus'nun bir kitabını okuduğu dikkat çeken Carla Bruni'nin Instagram paylaşımını, Cindy Crawford da beğendi.