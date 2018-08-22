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Carla Bruni'ye uyarı: Seni çekiyorlar

Fransa eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, 2008’de evlendiği şarkıcı Carla Bruni (50) ve 7 yaşındaki kızları Giulia ile Bodrum tatiline devam ediyor. İki gündür bikinili fotoğraf vermemek için denize bile girmeyen Carla Bruni, Torba’da mavi bikinisiyle objektiflere takıldı.

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    Her yıl tatil için Türkiye’nin Ege sahillerini tercih eden Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, bu sene de geleneği bozmadı. Sarkozy, eşi Carla Bruni ve 7 yaşındaki kızları Giulia ile Bodrum’da tatil yaptı.
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    Eski devlet adamı, ülkesine döndü ama ailesi, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.
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    Milliyet'ten Umuk Ünver'in haberine göre; Bruni ve kızı, Torba’da konakladıkları otelde objektiflere takıldı.
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    Şarkıcı, denize gireceği sırada aynı otelde tatil yapan bir misafirin, “Carla, seni çekiyorlar” uyarısı geldi.
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    Bu sırada otel görevlilileri devreye girmek istedi.
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    Ama Carla Bruni olayın büyümesini engelledi. Sonra da bikinisiyle güneşlenmeye devam etti.
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