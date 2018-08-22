Carla Bruni'ye uyarı: Seni çekiyorlar

Fransa eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, 2008’de evlendiği şarkıcı Carla Bruni (50) ve 7 yaşındaki kızları Giulia ile Bodrum tatiline devam ediyor. İki gündür bikinili fotoğraf vermemek için denize bile girmeyen Carla Bruni, Torba’da mavi bikinisiyle objektiflere takıldı.
1
Her yıl tatil için Türkiye’nin Ege sahillerini tercih eden Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, bu sene de geleneği bozmadı. Sarkozy, eşi Carla Bruni ve 7 yaşındaki kızları Giulia ile Bodrum’da tatil yaptı.
2
Eski devlet adamı, ülkesine döndü ama ailesi, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.