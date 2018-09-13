Carlos Tevez: Messi doğuştan yetenekli, Ronaldo çalışmaya dayalı yetenek

Teves, Ronaldo için, "Kapıları her zaman ilk olarak o açardı. Ne zaman sabah 9'da antrenmana gitsem Ronaldo yine tesislerde olurdu. Eminim ki eğer 7.30'da gitmiş olsam yine orada olacaktı. Bunun üzerine kendime bu heriften nasıl kurtulacağımı sordum. Sonrada bende bir gün saat 6'da tesise geldim ama o halihazırda tesisteydi. Uykuluydu ama tesisteydi" dedi.