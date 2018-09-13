Carlos Tevez: Messi doğuştan yetenekli, Ronaldo çalışmaya dayalı yetenek
Arjantin’in efsane futbolcularından Carlos Tevez, Ronaldo ile Messi’yi kıyaslayarak, “Ronaldo sabahın köründe salonda çalışırdı ama Messi’yi hiç salonda çalışırken görmedim” dedi.
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Arjantin’in efsane futbolcularından Carlos Tevez, Manchester United’da bir dönem birlikte top koşturduğu Cristiano Ronaldo ile milli takımdan arkadaşı Lionel Messi’yı kıyasladı. İki oyuncu arasındaki farklılıkları anlatan Tevez, çarpıcı ifadeler kullandı.
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Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı Messi ve 2007 ile 2009 yılları arasında Manchester United takımında birlikte top koşturduğu Ronaldo hakkında samimi açıklamalarda bulunan Tevez, ikiliyi antrenman pratikleri yönünden kıyasladı.
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Messi ve Ronaldo'nun olağanüstü yeteneklere sahip olduğunun altını çizen Tevez, iki futbolcu arasındaki temel farklılığı da şöyle özetledi: “Messi doğuştan yetenekli, Ronaldo ise çalışmaya dayalı bir yetenek.”
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Messi'yi asla spor salonunda görmediğini belirten Tevez "Onu hiç antremanlarda topu durdurma veya diğer benzeri çalışmaları yaparken görmedim. Her şeyi doğal. Sadece penaltı atışı çalışırdı" dedi.
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Sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Ronaldo'nun ise spor salonundan çıkmadığını ve herkesten önce tesislerde olup antrenmanlara başladığını söyleyen Tevez, Ronaldo'nun antrenman disiplinine vurgu yaptı.
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Teves, Ronaldo için, "Kapıları her zaman ilk olarak o açardı. Ne zaman sabah 9'da antrenmana gitsem Ronaldo yine tesislerde olurdu. Eminim ki eğer 7.30'da gitmiş olsam yine orada olacaktı. Bunun üzerine kendime bu heriften nasıl kurtulacağımı sordum. Sonrada bende bir gün saat 6'da tesise geldim ama o halihazırda tesisteydi. Uykuluydu ama tesisteydi" dedi.