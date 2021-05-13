Carol Leonnig: Tiffany ve Vanessa Trump ajanlarla aşk yaşadı

ABD’li gazeteci Carol Leonnig, Trump’ın başkanlığı sırasında kızı Tiffany ile eski gelini Vanessa’nın kendilerini koruyan ajanlarla ilişki yaşadığını yazdı

13.05.2021 - 08:03

Carol Leonnig: Tiffany ve Vanessa Trump ajanlarla aşk yaşadı - 1
ABD’de Pulitzer ödüllü gazeteci Carol Leonnig’in kitabı gelecek hafta çıkacak. Leonnig kitabında, Donald Trump’ın 2017-2021 arasındaki başkanlığı döneminde ailesinden iki kadının kendilerini koruyan ajanlarla ilişki yaşadığını iddia etti.
Carol Leonnig: Tiffany ve Vanessa Trump ajanlarla aşk yaşadı - 2
Kitaba göre, eski başkanın oğlu Donald Trump Jr’dan 2018’de boşanan Vanessa Trump, aileyi koruyan ajanlardan biriyle ilişkideydi.
Carol Leonnig: Tiffany ve Vanessa Trump ajanlarla aşk yaşadı - 3
Leonnig, söz konusu ajanın o sırada Vanessa Trump’ın (43) resmi koruyucusu olmadığı için disiplin cezasına çarptırılmadığını söyledi.
Carol Leonnig: Tiffany ve Vanessa Trump ajanlarla aşk yaşadı - 4
Leonnig, Trump’ın kızlarından Tiffany Trump’ın (27) da erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra bir gizli servis ajanıyla sıradışı bir şekilde yalnız kalmaya başladığını yazdı.


Carol Leonnig: Tiffany ve Vanessa Trump ajanlarla aşk yaşadı - 5
Kitapta “Gizli servis şefleri, Tiffany’nin uzun, esmer ve yakışıklı ajana ne kadar yaklaştığı konusunda çok endişelendi” ifadesine yer verildi.

Carol Leonnig: Tiffany ve Vanessa Trump ajanlarla aşk yaşadı - 6
Yazar, ajanların korudukları kişilerle gönül ilişkileri kurmalarının, bu tür duyguların görevlerini gölgeleyebileceği endişesiyle yasaklandığını hatırlatırken şu satırları kaleme aldı:

Carol Leonnig: Tiffany ve Vanessa Trump ajanlarla aşk yaşadı - 7
“İlişkiden kaygılanan yetkililer, Tiffany ile ajanın ifadelerine başvurdu. Ajan bu sırada görevinden uzaklaştırıldı. Tiffany Trump ile söz konusu yakışıklı ajan ifadelerinde aralarında istenmeyen bir şey olmadığını, koruma görevinin doğası gereği birlikte vakit geçirdiklerini öne sürdü. Bu savunmanın ardından ajan tekrar Tiffany Trump’ı koruma görevine atandı.”

Carol Leonnig: Tiffany ve Vanessa Trump ajanlarla aşk yaşadı - 8
Leonnig, eski başkan Trump’ın gizli servis personellerinin kızı ve geliniyle ilişki yaşadığını bilip bilmediğinin net olmadığını da aktardı.

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