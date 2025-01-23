Çarpıcı araştırma: Anne babası ayrılan kişilerin ölüm riski daha yüksek

Toronto Üniversitesi, Tyndale Üniversitesi ve Teksas Üniversitesi ortaklığında yürütülen bir araştırma, çocukken ebeveyni boşanmış olan bireylerin ölümcül hastalıklara yakalanma risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Çarpıcı araştırma: Anne babası ayrılan kişilerin ölüm riski daha yüksek - 1

PLOS One dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, çocuk yaşta anne-babasının boşanmasını gören kişilerin, 65 yaşına geldiklerinde felç geçirme olasılıkları daha yüksek. Araştırmacılar, boşanmış ebeveynlere sahip 65 yaş üstü her dokuz kişiden birine felç teşhisi konduğunu belirledi. Buna karşın, anne-babası birlikte olan yetişkinlerde bu oran, yalnızca 15 kişiden biriydi.

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Çarpıcı araştırma: Anne babası ayrılan kişilerin ölüm riski daha yüksek - 2

İnme, beynin bir bölgesine kan akışının kesilmesiyle meydana gelir ve beyin hücrelerinin ölmesine neden olur. Her yaştan insanın inme geçirme riski olsa da; yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, atriyal fibrilasyon, sigara içme ve sağlıksız beslenme gibi faktörler bu riski artırır. Araştırmacılar, ebeveynlerin boşanmasına tanıklık etmenin çocuklukta yüksek stres seviyelerine yol açarak ek bir risk faktörü oluşturabileceğini öne sürdü.

Çarpıcı araştırma: Anne babası ayrılan kişilerin ölüm riski daha yüksek - 3

Tyndale Üniversitesi'nde psikoloji öğretim görevlisi olan Mary Kate Schilke, ses getiren çalışma hakkında şu ifadeleri kullandı:

''Çalışmamız; sigara içme, fiziksel hareketsizlik, düşük gelir ve eğitim, diyabet, depresyon gibi risk faktörlerini hesaba kattıktan sonra bile, boşanmış ebeveynlere sahip kişilerin felç geçirme olasılığının yüzde 61 daha yüksek olduğunu gösteriyor."

Çarpıcı araştırma: Anne babası ayrılan kişilerin ölüm riski daha yüksek - 4

Araştırma ekibi, ebeveyn boşanmasının, felç dışında diyabet ve depresyon gibi sağlık sorunlarına da yol açabileceğini belirtti.

Toronto Üniversitesi'nden Profesör Esme Fuller-Thomson, "Ebeveyn boşanması ile felç arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmemiz için mekanizmaları araştırmamız gerekiyor. Bu tür anket tabanlı çalışmalar nedensel bir ilişki kuramasa da, bulgularımızın bu konuya daha fazla ilgi çekmesini umuyoruz" dedi.

Çarpıcı araştırma: Anne babası ayrılan kişilerin ölüm riski daha yüksek - 5

Çocukluklarında ebeveynlerinin boşanmasını yaşamış 13 bin 205 Amerikalının anket sonuçlarına dayanan araştırmada, çocuklukta istismara uğramış bireyler analiz dışı bırakıldı.

Prof. Philip Baiden, "Ebeveynleri boşanmış kişilerde, çocukluklarında fiziksel ve cinsel taciz görmemiş ve en az bir güvenli yetişkinle büyümüş olsalar bile, felç geçirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulduk" dedi.

Çarpıcı araştırma: Anne babası ayrılan kişilerin ölüm riski daha yüksek - 6

Bilim insanlarına göre, çocuklukta yaşanan duygusal istismar, ihmal, ruhsal hastalık, madde bağımlılığı ve aile içi şiddet gibi etkenlerin, felç ile güçlü bir bağlantısı yok. Araştırma yazarları, ebeveyn boşanması ile felç arasındaki ilişkinin nedenini tam olarak bilmeseler de, biyolojik ve sosyal faktörlerin etkili olabileceğini düşünüyorlar.

Çarpıcı araştırma: Anne babası ayrılan kişilerin ölüm riski daha yüksek - 7

Prof. Fuller-Thomson, "Biyolojik açıdan bakıldığında, çocuklukta ebeveyn boşanması, yüksek stres hormonlarının salınımına yol açabilir. Bu durum, gelişen beyin ve çocuğun strese verdiği yanıt üzerinde kalıcı etkiler bırakabilir" ifadelerini kullandı.

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