Çarpıcı araştırma: Anne babası ayrılan kişilerin ölüm riski daha yüksek

İnme, beynin bir bölgesine kan akışının kesilmesiyle meydana gelir ve beyin hücrelerinin ölmesine neden olur. Her yaştan insanın inme geçirme riski olsa da; yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, atriyal fibrilasyon, sigara içme ve sağlıksız beslenme gibi faktörler bu riski artırır. Araştırmacılar, ebeveynlerin boşanmasına tanıklık etmenin çocuklukta yüksek stres seviyelerine yol açarak ek bir risk faktörü oluşturabileceğini öne sürdü.