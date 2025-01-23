Çarpıcı araştırma: Anne babası ayrılan kişilerin ölüm riski daha yüksek
Toronto Üniversitesi, Tyndale Üniversitesi ve Teksas Üniversitesi ortaklığında yürütülen bir araştırma, çocukken ebeveyni boşanmış olan bireylerin ölümcül hastalıklara yakalanma risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
PLOS One dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, çocuk yaşta anne-babasının boşanmasını gören kişilerin, 65 yaşına geldiklerinde felç geçirme olasılıkları daha yüksek. Araştırmacılar, boşanmış ebeveynlere sahip 65 yaş üstü her dokuz kişiden birine felç teşhisi konduğunu belirledi. Buna karşın, anne-babası birlikte olan yetişkinlerde bu oran, yalnızca 15 kişiden biriydi.