Çarpıcı araştırma: Depresyona en yatkın meslekler belirlendi
Yeni yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, bazı meslek gruplarında çalışan kişilerde depresyon oranı diğerlerine kıyasla çok daha yüksek.
2015-2019 yılları arasında ABD genelinde 37 eyalette 536 binden fazla çalışanla yapılan araştırma, meslekler ile depresyon tanısı arasındaki ilişkiyi inceledi. Katılımcıların 80 bini, yaşamlarının bir döneminde depresyon tanısı aldıklarını ifade etti. Kadınların, erkeklere kıyasla depresyona iki kat daha fazla yakalandığı da belirlendi.