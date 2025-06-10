Çarpıcı araştırma: Depresyona en yatkın meslekler belirlendi

DEPRESYON ORANI EN DÜŞÜK SEKTÖRLER

Depresyon oranının en düşük olduğu sektörler ise maden (yüzde 6,7), inşaat (yüzde 8,9) ve tarım ile mühendislik işleri (yüzde 9) oldu. Ancak araştırmacılar, bu düşük oranların yanıltıcı olabileceğini öne sürüyor. Buna gerekçe olarak ise kırsal alanlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve erkek işçilerin yardım aramaktan kaçınması gibi etkenler gösteriliyor.