Çarpıcı araştırma: Erkeklerin ciddi ilişki arayışı kadınlardan daha fazla

Çalışmanın baş yazarı Iris Wahring, "Kadınlar, sosyal çevrelerinden erkeklere oranla daha fazla duygusal destek alıyor. Bu nedenle heteroseksüel erkekler, duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için heteroseksüel kadınlara kıyasla partnerlerine daha fazla bağımlılık çalıştırabiliyor'' dedi.

Uzman isim, erkeklerin romantik bir ilişki içindeyken duygusal ve fiziksel olarak daha iyi hissettiğinin de altını çizdi.