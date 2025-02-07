Çarpıcı araştırma: Erkeklerin ciddi ilişki arayışı kadınlardan daha fazla
Berlin Humboldt Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir araştırma, erkeklerin ciddi ilişki yaşama isteğinin, kadınlardan daha fazla olduğunu ortaya koydu. Ses getiren çalışmaya göre, romantik bir ilişki içinde olan erkekler, kadınlardan daha fazla yalnız kalma korkusu taşıyor. Bu durum, erkekleri romantik ilişkiye daha bağımlı hale getirebiliyor.
Almanya'da yapılan analiz, kadınların bir eşe erkeklerden daha fazla ihtiyaç duyduğu inancını çürütüyor.
Araştırmacılar, erkeklerin, ilişkilerini sonlandırdıktan sonra yalnız kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu, bu nedenle de ayrılıktan kaçındıklarını ileri sürüyor.
Daha önce yapılan 50'den fazla araştırmayı inceleyen bilim insanları, boşanma taleplerinin yüzde 70'inin kadınlardan geldiğini vurguladı.