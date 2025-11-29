Çarpıntı dizisinde Aslı'dan şaşırtan karar

Serkan, anne ve babasının boşanmasının da etkisiyle iyice kontrolden çıkar; Aslı’yı sağlık raporu ve nikâh için sıkıştırarak onu geri dönüşü zor bir yola sürükler. Aslı, Serkan’dan Aras’ı uzak tutmak için Figen’den yardım ister. Figen ise Dubai’deki şube açılışını bahane ederek Aras’ı birkaç günlüğüne şehirden göndermeye çalışır.