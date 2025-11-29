Çarpıntı dizisinde Aslı'dan şaşırtan karar
29.11.2025 14:44
Ceren Ekşi
Çarpıntı dizisi, 12'nci bölümüyle 30 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelecek. Yeni bölümde; Reyhan'ın sırrını öğrenen Aslı, Hülya'nın yanına dönecek.
Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in yer aldığı, OGM Pictures imzalı Çarpıntı dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin senaryosunu kaleme aldığı Çarpıntı, bu hafta 12'nci bölümüyle ekranlara gelecek.
Pazar akşamlarına damga vuran Çarpıntı dizisinin yeni bölümünün konusu şöyle;
Meryem’in ölümünün ardından Alkan Konağı yasa boğulmuştur. Aslı, hem bu kaybın ağırlığıyla hem de Serkan’la yaptığı gizli anlaşmanın sonuçlarıyla baş etmeye çalışır.
Serkan, anne ve babasının boşanmasının da etkisiyle iyice kontrolden çıkar; Aslı’yı sağlık raporu ve nikâh için sıkıştırarak onu geri dönüşü zor bir yola sürükler. Aslı, Serkan’dan Aras’ı uzak tutmak için Figen’den yardım ister. Figen ise Dubai’deki şube açılışını bahane ederek Aras’ı birkaç günlüğüne şehirden göndermeye çalışır.
Aslı, Aras’ın hayatını tehlikeye atmamak için kendi duygularıyla büyük bir savaş vermektedir. Öte yandan, Aras ve Aslı’nın yerini Halit’e verenin Reyhan olduğunu öğrenen Hülya, bu bilgiyi güçlü bir koza dönüştürür.
Aslı’nın da gerçeği öğrendikten sonra Reyhan’la arasındaki bağda geri dönülmez bir kırılma yaşanır. Aslı, Reyhan’ı bencillikle suçlayarak artık onunla yaşamak istemediğini söyler; evi terk eder ve annesi Hülya’nın evine geri döner.
Reyhan’ın çöküşü, Hülya’nın zafer hissi ve Serkan’la yaklaşan nikâh ihtimali; hem Alkanlar hem de Hülya cephesi için çok daha büyük bir krizin kapısını aralar.
Çarpıntı dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda; Şerif Sezer, İlker Aksum, Ogün Kaptanoğlu, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Şevval Kaya, Asya Kasap gibi başarılı isimler yer alıyor.