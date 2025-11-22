Çarpıntı'da Halit'ten Reyhan'a evlenme teklifi
22.11.2025 17:42
NTV - Haber Merkezi
Çarpıntı dizisi, 11'inci bölümüyle 23 Kasım Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde; Halit, Reyhan Alkan'a evlenme teklif edecek.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin senaryosunu kaleme aldığı Çarpıntı'nın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in yer aldığı, OGM Pictures imzalı Çarpıntı, bu hafta 11'inci bölümüyle ekranlara gelecek.
Pazar akşamlarına damga vuran Çarpıntı dizisinin yeni bölümünün konusu şöyle;
Aras, ağır darp edilmiş halde Alkan Konağı'nın kapısına bırakılırken evde büyük bir panik yaşanır. Metin ve Reyhan ise Aslı'nın ortadan kaybolduğunu öğrenir.
Reyhan'ın suçluluk duygusu büyürken Hülya tamamen yıkılır; Aslı'nın başına ne geldiğini bilmemek, hem Aras'ı hem de iki kadını tüketir. Bu süreçte Aslı, Serkan'ın insafına kalmıştır.
Serkan, onu ıssız bir yere götürerek tehdit eder; amacı açıktır: Aslı'yı kendisiyle evlenmeye mecbur bırakmak. Aslı eve geri getirildiğinde ise konakta nefesler tutulur. Aras, ölümden döndüğü halde Aslı'nın başına gelenlerin ardından Serkan'dan intikam almak için yemin eder.
Reyhan ise Halit'in kurduğu oyunun giderek kontrolden çıktığını fark eder. Tam bu noktada Halit, çok daha büyük bir hamle yaparak herkesi şoke eden teklifi ortaya koyar.
Tüm bu süreçte Aras'ın öfkesi, Metin'in intikam yemini ve Reyhan'ın sakladığı sırlar aileyi geri dönülmez bir çatışmanın eşiğine getirir.
Çarpıntı dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda; Şerif Sezer, İlker Aksum, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimler yer alıyor.