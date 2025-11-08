Çarpıntı'da Reyhan ile Halit karşı karşıya geliyor
08.11.2025 12:32
NTV - Haber Merkezi
Halit'in gelişiyle dengelerin değiştiği Çarpıntı dizisi, 9'uncu bölümüyle 9 Kasım Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. İşte Çarpıntı yeni bölümden detaylar...
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin senaryosunu kaleme aldığı Çarpıntı'nın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in yer aldığı, OGM Pictures imzalı Çarpıntı, bu hafta dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelecek.
Pazar akşamlarına damga vuran Çarpıntı dizisinin yeni bölümünün konusu şöyle;
Halit’in beklenmedik dönüşü, hem Alkan ailesinde hem de Hülya cephesinde tüm dengeleri altüst eder.
Geçmişin karanlık kapılarının yeniden aralandığı bu süreçte, Reyhan’ın cesareti ile Halit’in öfkesi doğrudan karşı karşıya gelir.
Bu kez çok daha tehlikeli bir savaşın ortasında kalan Alkan ailesi, Halit’le baş etmenin yollarını arar. Ancak artık iki ailenin kaderi geri dönülmez biçimde birbirine bağlanmıştır.
Halit’in gelişiyle başlayan bu gerilim dolu süreç, kısa sürede büyük bir krize dönüşür. Hülya, yıllardır kaçtığı korkularla yeniden yüzleşmek zorunda kalır; Halit’in dönüşü onun için adeta yeniden doğan bir kabus gibidir.
Öte yandan Sezin, yaptığı hatanın hem annesini hem de kardeşini tehlikeye attığının farkında değildir. Buna rağmen, Reyhan, Aslı’yı vermemekte son derece kararlıdır.
Çarpıntı dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda; Şerif Sezer, İlker Aksum, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimler yer alıyor.