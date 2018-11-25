Çarpışma'nın Kerem'i Alperen Duymaz birliğine teslim oldu (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları)
Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. Bedelli yerlerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerin askerlik detayları gelmeye devam ediyor. Son olarak Çarpışma dizisiyle ekranlarda boy gösteren Alperen Duymaz birliğine teslim oldu. İşte detaylar ve ünlü isimlerin bedelli fotoğrafları...
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Alperen Duymaz
Çukur dizisindeki Komiser Emrah karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Çarpışma'nın Kerem'i olarak rol alan Alperen Duymaz birliğine teslim oldu.
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2Maltepe'deki birliğine giden 26 yaşındaki ünlü oyuncuya menajeri Cem Tatlıtuğ eşlik etti.
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Manuş Baba
Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem oldu.
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4Bedelli askerlikten yararlanan Bu Havada Gidilmez ve Eteği Belinde gibi birçok şarkısıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba, tezkeresini aldı. Arkadaşlarına 'Bu Havada Gidilmez' şarkısını söyleyerek veda eden Manuş Baba'nın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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5Manuş Baba
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6İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.
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7Fenomen dizide Osman karakterine hayat veren Güven Murat Akpınar'ın ilk askerlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.
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9Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik / Amasya
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10Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara
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11Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece
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12Harun Tekin / Sakarya
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13Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ
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14Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun
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15Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.
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16Şener Özbayraklı'yı sakalsız görenler tanımakta zorlandı.
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17Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden oldu.
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18Akınözü, askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etti.
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19Alper Potuk / Burdur
Tolgay Arslan
Serdar Aziz / Ankara Mamak
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20İdo Tatlıses bedelli askerliğini, ekim ayında Tekirdağ'da yapacak.
Herkesin bedelli yaptığını ifade eden İdo Tatlıses, "Böyle bir hak varsa ben de yararlanmalıyım. Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur" demişti.
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21Serdar Aziz / Ankara Mamak
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22Hürriyet'te yer alan habere göre; Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman 2019 Haziran'da bedelli askerlik görevini yapacak.
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23Tolgay Arslan
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24Şarkıcı Edis 2019 Aralık ayında birliğine teslim olacak. Edis, görevini İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda tamamlayacak.
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25Hakan Sabancı 21 günlük askerlik görevini ekim ayında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda yerine getirmişti.
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26Oyuncu Pelin Akil ile evli olan oyuncu Anıl Altan ise askerlik görevini eylül ayında Bolu’da yapmıştı.
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27Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı bedelli askerlik görevini Manisa’da yerine getirdi.