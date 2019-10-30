Cate Blanchett: Kendimi yansıtmak istemedim

30.10.2019 - 09:56 Son Güncelleme : 30.10.2019 - 10:06
Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett, Harper's Bazaar dergisinin aralık sayısına kapak oldu.
Fotoğraflarını Tom Munro'nun çektiği ünlü oyuncu, "Seyirci önünde asla kendimi yansıtmak istemedim. Her zaman bir başkasının perspektifinden anlamayı denedim" ifadelerini kullandı.
Ünlü yıldız, "Kendimden ne kadar uzak olursam o kadar etkileyici olacağını düşündüm" dedi.
Kadın-erkek eşitliği hakkında da konuşan ünlü yıldız, "Hala ortak kullanılmayan tuvaletleri veya kadınların askerlik yapmamasını tartışıyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz?" ifadelerini kullandı.
50 yaşındaki oyuncu son olarak Where'd You Go, Bernadette filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı.