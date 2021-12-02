Cate Blanchett: Küresel ısınmadan çok korkmalıyız

Haberler 02.12.2021 - 12:49
Avustralyalı aktris Cate Blanchett, küresel ısınmadan korkmak gerektiğini belirterek liderlerin küresel ısınmayı 1.5 santigratla sınırlama hedefinin yeterli olmadığını açıkladı.
Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Meryl Streep gibi yıldızlarla birlikte rol aldığı ve 10 Aralık’ta vizyona girecek Yukarıya Bakma (Don't Look Up) adlı filmin tanıtımı için röportaj veren oyuncu, "Herkes pozitif olmaya çalışıyor, 1.5 derece küresel ısınmadan bahsediyor. Ama 1.5 yine de felaket olur” dedi.
Dünya'yı yok edecek yaklaşan bir kuyruklu yıldız hakkında insanlığı uyarmaya çalışan iki astronomu konu alan söz konusu film siyasilere eleştiri niteliğinde olurken, Blanchett, insanların küresel ısınma için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Oyuncu, “Küresel ısınmadan korkmalı ve değişim talep etmeliyiz. Bu korkuyla yüzleşecek ve bu konuda bir şeyler yapacak kadar kolektif olarak cesur olun” dedi.
YUKARI BAKMA FİLMİNİN KADROSU VE KONUSU
Başrollerde Oscar ödüllü yıldız oyuncular Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca; Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Kid Cudi Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis ve Tomer Sisley yer alıyor. Oscar ödüllü oyuncular Meryl Streep ve Cate Blanchett de filmde karşımıza çıkacaklar.
Big Short ve Vice gibi ödüllü filmlerin başarılı yönetmeni McKay, David Sirota ile yazdığı bir hikayeye dayanan komediyi yazıp yönetti. McKay ayrıca, Kevin Missick'le birlikte filmin yapımcılığını da üstlendi. Film, McKay'in Hyperobject Industries şirketi aracılığıyla çekildi.
Filmde"Astronomi mezunu bir öğrenci olan Kate Dibiasky (Lawrence) ve onun profesörü Dr. Randall Mindy (DiCaprio), güneş sistemi içinde yörüngede dönen bir kuyruklu yıldızı şaşırtıcı bir şekilde keşfeder.
Sorun, Dünya ile doğrudan çarpışma rotasında olması. Diğer sorun? Kimse gerçekten umursamıyor gibi görünüyor. İnsanları Everest Dağı büyüklüğünde bir gezegen katili hakkında uyarmanın, gezinmek için elverişsiz bir gerçek olduğu ortaya çıkıyor.
Dr. Oglethorpe'un (Morgan) yardımıyla, Kate ve Randall, kendilerini Başkan Orlean (Streep) ve onun dalkavuk oğlu ve Genelkurmay Başkanı Jason'ın (Hill) ofisinden yayın yapan bir medya turuna çıkarlar
The Daily Rip, Brie (Blanchett) ve Jack (Perry) tarafından sunulan hareketli bir sabah programıdır. Kuyruklu yıldızın etkisini göstermesine sadece altı ay kala, 24 saatlik haber döngüsünü yönetmek ve çok geç olmadan sosyal medya takıntılı halkın dikkatini çekmek şaşırtıcı derecede komik olacak.
Dünyanın sadece yukarı bakmasını sağlamak için ne gerekiyor?"