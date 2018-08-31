Cate Blanchett: MeToo güçlü görünen kadınların izole yaşadığını ortaya koydu
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'de (BMMYK) yaptığı Arakan konuşmasıyla gündemde olar iyi niyet elçisi Cate Blanchett “MeToo kampanyası, güçlü görünen kadınların aslında izole yaşadıklarını ortaya koydu” şeklinde konuştu.
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1Ödüllü oyuncu Cate Blanchett, Harper’s Bazaar İngiltere’nin ekim sayısına kapak oldu. Unutulmaz karakterlere hayat verdiği filmlerinin yanı sıra, siyasi görüşleriyle de adından söz ettiren sanatçı, dergiye ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması, cinsel tacize uğrayanların sesi haline gelen MeToo hareketi ve çocuklarıyla ilgili açıklamalar yaptı.
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Politikacıları eleştiren Blanchett, “Olayın ele alınma biçimi hayal kırıklığı yarattı” dedi.
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3Aktris, “MeToo kampanyası, güçlü görünen kadınların aslında izole yaşadıklarını ortaya koydu” şeklinde konuştu.
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4Üç biyolojik oğlu ve bir evlatlık kızı bulunan Cate Blanchett, çocuklarının kendisi gibi oyuncu olmasına sıcak bakmadığını da sözlerine ekledi.
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5“Eğer bir avukat, doktor ya da mimar olsaydım, onlardan beni takip etmelerini isterdim. Ortalığı mahşer yerine çevirirdik" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
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"Çocuklarım oyuncu olurlarsa, ne yaparsa yapsınlar, her zaman ‘Cate’in oğlu ya da kızı’ şeklinde anılacaklar. Ve bunu kabulleneceklerini hiç sanmıyorum.”