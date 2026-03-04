Catherine O'Hara yaşasaydı 72 olacaktı. Ünlü oyuncunun hafızalara kazınan rolleri

Catherine O'Hara, 1990'lı yıllara damga vuran "Home Alone" (Evde Tek Başına) filminde canlandırdığı "Kate McCallister" ile rolüyle şöhreti yakaladı. Ünlü oyuncu, bu filmle ilgili seneler önceki bir röportajında "Mükemmel bir film, değil mi?" demişti.