Catherine O'Hara yaşasaydı 72 olacaktı. Ünlü oyuncunun hafızalara kazınan rolleri

04.03.2026 13:00

NTV - Haber Merkezi

Kariyeri boyunca birçok projede rol alan Catherine O'Hara, yaşasaydı bugün 72 yaşına basacaktı. Ünlü ismin doğum gününde hafızalara kazınan rolleri merak edildi.

1954 yılında Kanada'da dünyaya gelen Catherine O'Hara, kariyerine Kanada Toronto'daki doğaçlama komedi topluluğuyla başladı. 1980'lerde ise Donald Sutherland ile birlikte rol aldığı “Nothing Personal” ile sinema dünyasına adım attı.

Ardından Martin Scorsese imzalı “After Hours”da rol alan O'Hara, sonrasında 1988'de "Beetlejuice" (Beterböcek) filminde “Delia Deetz” karakterine hayat verdi.

Catherine O'Hara, 1990'lı yıllara damga vuran "Home Alone" (Evde Tek Başına) filminde canlandırdığı "Kate McCallister" ile rolüyle şöhreti yakaladı. Ünlü oyuncu, bu filmle ilgili seneler önceki bir röportajında "Mükemmel bir film, değil mi?" demişti.

Sonrasında birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu, "Schitt's Creek" dizisindeki performansıyla ilk Emmmy Ödülü'nü kazandı.

 

Son dönemde "The Studio" adlı dizideki "Patty Leigh" karakteriyle adından söz ettiren Catherine O'Hara, Los Angeles'taki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

30 OCAK'TA HAYATINI KAYBETTİ

71 yaşındayken 30 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü ismin akciğer embolisi sebebiyle vefat ettiği, altta yatan sebebin ise rektum kanseri olduğu açıklandı.

 

Komedi dalında ustalaşsa da hep kendine has karakterlere hayat veren ünlü oyuncu, birbirinden zor rollerin altından başarıyla kalktı.

VEFATINDAN SONRA ONURLANDIRILDI

Catherine O'Hara vefatından sonra da "The Studio" dizisindeki rolüyle, Oyuncu Ödülleri'nde (Actor Awards) komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Vefatından sonra onurlandırılan O'Hara adına ödülü "The Studio"nun yaratıcısı Seth Rogen aldı.