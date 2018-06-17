Catherine Zeta Jones: Mütevazı olmaktan sıkıldım

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Catherine Zeta Jones, Mütevazı olmaktan sıkıldğını söyleyerek, "Zengin olduğum için ve film yıldızıyla evlendiğim için özür dilerim. Ancak ne kadar özür dilesem yetmiyor" ifadelerini kullandı.
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İngiliz Mirror Gazetesi’ne röportaj veren Catherine Zeta Jones, güzel ve zengin bir hayatı olduğu için özür dilemekten sıkıldığını dile getirdi.
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Son olarak Cocaine Godmother isimli filmde rol alan 48 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: “Ben Galler’deki orta sınıf bir aileden geliyorum. Ulaştığım noktaya gelebilmek için çok çalıştım."
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"Bunca yıldır gerçeğin kurbanları olduğumuzu düşündük ve hepimiz çok mütevazı davrandık."
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"Buraya gelmek için ne badireler atlattığımı, ne fedakârlıklarda bulunduğumu, ne kadar çok emek verdiğimi unuttuk."
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"Zengin olduğum için, bir film yıldızıyla evlendiğim için, kötü görünmediğim için çok özür dilerim."
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"Ancak ne kadar dilesem yetmiyor. Bundan sonra özür yok, yeter! Mütevazı olmaktan çok sıkıldım. 2 güzel çocuğum, sağlıklı, mutlu bir kocam var. Bunların hepsi çok güzel şeyler ve ben artık mütevazı olmayı bıraktım.”
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ABD’li meslektaşı Michael Douglas ile 18 yıldır evli olan Zeta Jones, Dylan (17) ve Carys (15) adlı 2 çocuk dünyaya getirdi.