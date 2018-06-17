Catherine Zeta Jones: Mütevazı olmaktan sıkıldım

1 İngiliz Mirror Gazetesi’ne röportaj veren Catherine Zeta Jones, güzel ve zengin bir hayatı olduğu için özür dilemekten sıkıldığını dile getirdi.

2 Son olarak Cocaine Godmother isimli filmde rol alan 48 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: “Ben Galler’deki orta sınıf bir aileden geliyorum. Ulaştığım noktaya gelebilmek için çok çalıştım."

3 "Bunca yıldır gerçeğin kurbanları olduğumuzu düşündük ve hepimiz çok mütevazı davrandık."

4 "Buraya gelmek için ne badireler atlattığımı, ne fedakârlıklarda bulunduğumu, ne kadar çok emek verdiğimi unuttuk."

5 "Zengin olduğum için, bir film yıldızıyla evlendiğim için, kötü görünmediğim için çok özür dilerim."

6 "Ancak ne kadar dilesem yetmiyor. Bundan sonra özür yok, yeter! Mütevazı olmaktan çok sıkıldım. 2 güzel çocuğum, sağlıklı, mutlu bir kocam var. Bunların hepsi çok güzel şeyler ve ben artık mütevazı olmayı bıraktım.”