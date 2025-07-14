Çay içince vücudunuza ne olur? Meğer böyle bir zararı varmış

Kafeinsiz bitki çayları, beyaz çay ve rooibos gibi düşük kafeinli seçenekler hem hamile bireyler hem de çocuklar için daha güvenli alternatifler olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, her bitki çayının içeriği farklı olduğundan, özellikle kronik hastalığı olanların ürün etiketlerini dikkatle incelemesi öneriliyor.



"Her şeyin fazlası zarar" ilkesinin çay için de geçerli olduğu bir kez daha bilimsel verilerle ortaya kondu. Çay tüketiminde ölçüyü kaçırmadan, sağlık dostu bir alışkanlık oluşturmak mümkün."

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