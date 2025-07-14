Çay içince vücudunuza ne olur? Meğer böyle bir zararı varmış
Çay, günlük yaşamın bir parçası olarak sıkça tüketiliyor. Ancak uzmanlar, günde üç-dört fincanın üzerindeki çay tüketiminin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle kafein ve tanen içerikleri nedeniyle, aşırı çay içmek; demir eksikliğinden kalp çarpıntısına kadar birçok riski beraberinde getiriyor.
Bitki bazlı beslenmeyi tercih eden bireylerde daha sık görülen demir eksikliği, çayda bulunan tanenlerin demir emilimini engellemesiyle tetiklenebiliyor. Özellikle yemeklerle birlikte içilen çay, vücuda alınan demirin etkili bir şekilde kullanılmasını zorlaştırıyor. Uzmanlar, çayın yemekten en az bir saat sonra içilmesini öneriyor.